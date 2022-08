De hulpdiensten zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.45 uur uitgerukt voor een brand in hoekwoning aan de Dirkslandstraat in Rotterdam-Charlois. De bewoners van de woning konden op tijd naar buiten en liepen geen verwondingen op.

De brand ontstond aan de achterkant van de woning op de begane grond. De brandweer was met spoed ter plekke en heeft het vuur een half uur later kunnen blussen. Niemand anders raakte verder gewond, maar de woning liep wel grote schade op. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Het team Brandonderzoek doet onderzoek naar de oorzaak. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam