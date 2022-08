In een loods van boodschappendienst Picnic aan de Vlambloem in Prins-Alexander heeft zondagochtend een brand gewoed. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd door een goed werkend sprinklersysteem. Binnen in de loods hebben drie elektrische bezorgwagens in brand gestaan.

Een medewerker van Picnic alarmeerde vanmorgen vroeg de brandweer toen hij zag dat de loods vol stond met rook. De brandweer kwam met spoed ter plekke, maar trof binnen geen vuur meer aan. Wel stond het hele pand vol met rook en was er op meerdere plekken roet te zien. "Dankzij het sprinklersysteem is erger voorkomen", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. "Elektrische voertuigen kunnen namelijk maar door en door blijven branden als het vuur in de voertuigen niet gedoofd wordt. Dus gelukkig werkten de sprinklers goed." De medewerker van Picnic heeft rook ingeademd en is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De loods is van binnen zwaar beschadigd geraakt. De brandweer is nog ter plekke om het pand te controleren en te ventileren. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.