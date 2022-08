Een man van middelbare leeftijd is zaterdagavond overleden in het Haringvliet bij Hellevoetsluis. Omstanders hadden gezien hoe de zwemmer kopje-onder was gegaan in water. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio alarmeerden strandgangers de reddingspost toen ze zagen dat man onder water was verdwenen. "Met omstanders is een lange lijn gemaakt om door het water te waden. De man is toen gevonden. Er is direct geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer." De strandgangers die meehielpen met zoeken, krijgen nazorg.

Het is onduidelijk wat er vooraf is gegaan. Volgens de Veiligheidsregio was er geen stroming en is het water niet diep. "Het zou kunnen dat het slachtoffer onwel is geworden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht."

Een groepje zonaanbidders uit Hoogvliet zag de reddingsactie van een afstand. "We hadden eerst niet in de gaten dat het ernstig was. De reddingsbrigade ging ook rustig het water in. Maar toen het zoeken lang duurde, wisten we 'dit is niet goed'. Zeker toen ook de traumahelikopter en de helikopter van de Rockanjese Strandwacht kwamen.

Het was ook best heftig dat kinderen zonder begeleiding naar die plek in het water zwommen. Dat kwam misschien omdat er geen paniek was op het strand. Als je dan hoort dat het zo is afgelopen, is dat toch triest voor die man en zijn familie.''