Bij een grote verkeerscontrole op de strandboulevard in de Rotterdamse wijk Nesselande heeft de politie in totaal 22 bekeuringen uitgedeeld.

Ook zijn twee scooters en een elektrische step in beslag genomen. Eén scooters wachtte nog op een certificaat van goedkeuring en de ander was vermoedelijk voorzien van een ingebouwde snelheidsbegrenzer. De bestuurder kan die inschakelen zodra de politie in beeld komt. Op die manier haal je netjes de maximaal toegestane snelheid op de rollerbank. De elektrische step was niet door de RDW goedgekeurd en mag daarom niet op de openbare weg worden gebruikt.

De politie controleerde vrijdag op en rond de Siciliëboulevard niet alleen op snelheid, maar ook op geluid, bezit technische eisen, bezit van rijbewijs en alcoholgebruik. Eén beschonken bestuurder liep tegen de lamp omdat hij opvallend rijgedrag vertoonde en er tussenuit wilden knijpen. Uit een test bleek dat hij inderdaad te veel alcohol had gedronken.

Bewoners van Nesselande klagen regelmatig bij de politie over overlast door straatracers. Reden voor de de politie om een aantal keer per jaar een grote controle te houden. Tijdens stranddagen zijn de politie en handhaving bovendien elke dag aanwezig om overlast te voorkomen.