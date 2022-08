Duikers van de brandweer hebben zaterdagochtend in de Coolhaven in Rotterdam-Delfshaven voor niets gezocht naar een mogelijke drenkeling. Het bleek te gaan om een man die vaker het water inspringt en voor overlast zorgt. Hij heeft een wijkverbod gekregen en een bekeuring.

Het leek er in eerste instantie op alsof er twee mensen in het water waren gedoken. Toen de hulpdiensten zaterdagochtend om 10.00 uur arriveerden bij de Coolhaven ter hoogte van het gebouw van het Leger des Heils stond er op de kade een man in een zwembroek. De toegesnelde brandweer en politie gingen vervolgens op zoek naar een mogelijke drenkeling.

Terwijl duikers van de brandweer zich voorbereidden op de zoektocht dook de man in zwembroek weer het water in. Nadat hij weer op het droge stond begonnen duikers langs de kade met het zoeken naar de mogelijke drenkeling. Ook verderop op het water werd met een politie- en brandweerboot gezocht.

Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. "Het ging dus om die ene man", laat een politiewoordvoerder weten. "We hebben vaker last van hem gehad en hebben hem een avond eerder ook al uit het water moeten halen. Hij denkt dat het grappig is, maar het is erg gevaarlijk bij die sluizen. We denken dat hij zorg nodig heeft."