Duikers van de brandweer zijn zaterdagochtend in de Coolhaven in Rotterdam-Delfshaven een zoektocht gestart naar een mogelijke drenkeling. De politie kon nog niets zeggen over de toedracht en of er daadwerkelijk iemand in het water is geraakt.

De hulpdiensten rukten rond 10.00 uur uit naar de Coolhaven waar ter hoogte van het gebouw van het Leger des Heils mogelijk iemand het water in was gedoken. Op de kade stond een man in een zwembroek die even later de Coolhaven indook terwijl duikers van de brandweer zich voorbereidden op de zoektocht. Nadat de man uit het water was gehaald begonnen duikers langs de kade met het zoeken naar de mogelijke drenkeling. Ook verderop op het water wordt met een politie- en brandweerboot gezocht.