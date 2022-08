Een portiek op de Goudse Rijweg in Rotterdam-Crooswijk is in de nacht van donderdag op vrijdag onder vuur genomen. De politie trof meerdere kogelinslagen en -hulzen aan. Niemand raakte gewond.

Wanneer er precies geschoten is, is nog onduidelijk. Een bewoner ontdekte rond 5.30 uur meerdere kogelinslagen in het portiek en meldde dit bij de politie. De melder zag ook hulzen liggen. De politie is direct een onderzoek gestart. De forensische opsporing stelt sporen veilig en agenten praten met buurtbewoners. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.