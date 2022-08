Het hoekpand is volledig omsingeld door grote bouwhekken en daarachter valt er nog niet naar binnen te gluren. Maar in het hoekpand op het Stadhuisplein en de Coolsingel in hartje Rotterdam komt een nieuwe zaak van de bekende horecaondernemer Herman Hell. En het belooft luxe te worden, want Hell laat zelfs een sterrenchef uit New York overkomen om de keuken te runnen.

Drie verdiepingen, maar liefst 910 vierkante meter. Met zoveel ruimte kun je wel wat leuks doen, moet Herman Hell gedacht hebben. Dus wordt er nu, achter die met stickers beplakte ramen, druk verbouwd. Het is de bedoeling dat de deuren van de gloednieuwe zaak eind oktober opengaan.

Op de bouwhekdoeken staan vacatures. Er wordt onder meer gezocht naar bartenders, kelners, een patissier, koks en een bedrijfsleider. Eén ding is duidelijk: er is een sterrenchef uit New York binnengehaald. Alleen wie dat is, blijft nog even geheim, zegt Nancy van Genderen van PR-bureau Today's Special.

"Het restaurant is 's ochtends, 's middags en 's avonds open", vertelt ze. "Je kunt er ontbijten, lunchen en dineren. Doordat er een sterrenchef is binnengehaald, is het echt een wat luxere zaak." Hiermee zal de zaak in een hoger segment vallen dan de andere zaken op het Stadhuisplein.

Inspiratiereizen

"De mensen die in de stad werken, kunnen hier bijvoorbeeld ook met hun zakenrelaties gaan lunchen", aldus Van Genderen. Over de inrichting, het concept en de naam van het nieuwe restaurant wil ze vooralsnog niks prijsgeven, dat wordt pas later bekendgemaakt. Hell en zijn collega's hebben inspiratiereizen gemaakt om in het buitenland de beste ideeën op te doen voor wat een nieuwe hotspot in hartje Rotterdam moet worden.

Herman Hellheeft meer bekende zaken in de stad. Onder meer het Zalmhuis, Café van Zanten, het Westerpaviljoen en café Sijf.