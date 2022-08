Wie donderdagochtend via de A20 bij Maassluis rijdt, zal twee keer hebben geknipperd: op een grasveld langs de snelweg ligt een omgekeerde Nederlandse vlag met een afmeting van 100 meter bij vijftien meter. Actievoerders van het boerenprotest hebben het doek vannacht geplaatst.

Het doek is met staaldraad in de grond verankerd. Foto's van de vlag worden in bekende boerentelegramgroepen gedeeld. Zelf zeggen de boeren dat het doek tot nu toe de grootste omgekeerde Nederlandse vlag is.

Of en wanneer de vlag wordt weggehaald, kon Rijkswaterstaat nog niet melden.

Maasdijk

Vijf dagen geleden hing er in Maasdijk ook al een grote omgekeerde vlag langs de snelweg. Die hing aan de mast van McDonald's, zo'n tien minuten rijden van de plek waar de vlag in Maassluis vannacht is neergelegd. Daarvan werd toen gezegd dat het de grootste omgekeerde vlag in Nederland was.