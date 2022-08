Drie gemaskerde jongens hebben woensdagavond rond 19.00 uur een snackbar overvallen aan de Beverwaardseweg in Rotterdam-Zuid. Ze dreigden met een mes, eisten geld en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Ze vluchtten op een scooter die even later werd gevonden in de buurt.

Niemand raakte gewond bij de overval. De scooter werd aangetroffen ter hoogte van de Rhijnauwensingel en de Schouwmeesterweg. Deze is vermoedelijk door de overvallers daar achtergelaten. De politie spreekt graag met getuigen. Er is nog niemand aangehouden.