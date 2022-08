Een man is levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekpartij in een woning aan de Vroesenlaan in Rotterdam. Hij is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man is aangehouden.

Het incident vond rond 19.30 uur plaats. De woning aan de Vroesenlaan is afgezet met rode linten. Een groep van ongeveer tien buurtbewoners staat een stukje verderop samengeklit. Voor de ramen van omringende huizen staan bewoners bellend voor het raam te kijken.

'Ernstig aan toe'

Wat er precies is gebeurd in de woning is nog niet duidelijk. Vermoedelijk liep een vechtpartij tussen de twee mannen uit op een steekpartij, waarbij werd gestoken met een mes. "Het slachtoffer is er heel ernstig aan toe", aldus een politiewoordvoerder.

Een buurtbewoner vertelt dat hij zat te eten met wat vrienden, toen hij opeens een luid geschreeuw hoorde. "Ik begon me eraan te ergeren, dus liep erheen." Aangekomen bij de portiek, bleek de deur op slot te zitten. "Van achter de deur riep de jongen: 'Ik ben gestoken, ik ben gestoken'." De buurtbewoner heeft toen direct 112 gebeld, waarop de politie de deur heeft geforceerd met een stormram.

Jongen in huis genomen

Het slachtoffer zou een 21-jarige jongen zijn, aldus de buurtbewoner. Hij en zijn vader zouden twee maanden geleden een jongen in huis hebben genomen. "Het zijn hele lieve, goede, linkse mensen." De schok in de buurt is groot. "Een steekpartij hier in de Vroesenlaan, hoe dan?"

Medewerkers van de forensische opsporing lopen nog steeds koortsachtig in witte pakken in de woning heen en weer. De politie kan nog geen uitspraken doen over de leeftijd van de mannen. Wel is bekend dat ze beiden afkomstig zijn uit Rotterdam.

De politie is in gesprek met omwonenden en doet verder onderzoek.