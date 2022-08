De 71-jarige Mario was 'een lieve man die graag gezellig een biertje dronk'. Maar bij zijn laatste biertje in een café in Rotterdam-Charlois wordt de Rotterdammer het ziekenhuis in geslagen, waar hij later overlijdt.

De geboren Portugees was een bekend gezicht in Oud-Charlois, vooral in de verschillende kroegen. Genoot van de gezelligheid. Van het samen een biertje drinken. Van de muziek. "Ik kreeg altijd een biertje van hem en heb wel eens een dansje met hem gedaan", vertelt een bekende uit het café. Een ander zegt dat vrienden probeerden te achterhalen naar welk ziekenhuis hij was gebracht. Om uiteindelijk te horen dat hij was overleden, een ruime week na de vechtpartij. "Ik vind het zo zielig dat hij alleen is gestorven." Op vrijdag 22 juli krijgt het slachtoffer ruzie met een andere man in een café aan de Wolphaertshof in Rotterdam-Zuid. Buiten gaat de ruzie verder. Over en weer wordt geslagen, aldus de politie. Tot de 71-jarige op een zeker moment naar de grond gaat na een klap. "Terwijl de man op de grond lag, ging de mishandeling verder", stelt de politie. "Hij raakte zwaargewond aan zijn hoofd en verloor het bewustzijn." Na onderzoek wordt een 38-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte. Die erkent volgens zijn advocaat Jan-Jesse Lieftink dat hij 'te ver is gegaan'. Maar, zo stelt de Rotterdammer, het slachtoffer zou hem eerst met een bierfles hebben geslagen. Onderzoek moet verder uitwijzen of daadwerkelijk de schoppen en trappen Mario fataal zijn geworden. Het OM verdenkt de Rotterdammer van doodslag, maar de rechter vindt dat hij in afwachting van deze onderzoeken vooralsnog twee weken vast blijft zitten voor mishandeling met de dood tot gevolg, een minder zwaar vergrijp. "Hij vindt het ontzettend naar dat het zo is afgelopen", zegt de advocaat. "Hij en het slachtoffer kennen elkaar uit de kroeg. Ze dronken 's middags nog een biertje samen." In de buurt doen vele verhalen de ronde, onder meer dat de verdachte met vrienden het tafeltje op het terras van Mario wilden en hem lastigvielen.