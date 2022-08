De duinbrand in Ouddorp laait weer op. De brandweer is met twee bluswagens ter plekke om het vuur direct weer te blussen. "Het is normaal dat na zo'n grote natuurbrand hier en daar nog wat smeult", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Door de wind gaat het dan weer branden."

Boswachter Piet van Loon en zijn collega van de brandweer waren vanmorgen al direct in de weer om te speuren naar nieuwe vlammen. Ze stapten door de zwartgeblakerde vlakte en keken met de drone vanuit de lucht. Vele hectares zijn geraakt door de duinbrand, vijftien à twintig voetbalvelden groot.

Deze inzet bleek nodig. Het werk van de brandweer in Ouddorp is nog niet ten einde. Nadat vannacht om 2.00 uur het vuur was gedoofd en de laatste blusvoertuigen terug naar de kazerne konden, bleven de manschappen paraat staan. En rukten dus weer uit, toen er geblust moest worden.

Hierbij worden de spuitgasten sneller afgelost dan gewoonlijk, vanwege de hitte, waardoor het bluswerk extra zwaar is.

Veel fietsers stoppen vandaag even om naar de ravage te kijken. Piet van Loon, boswachter van Staatsbosbeheer, zag gisteren met eigen ogen, en via zijn drone, hoe snel het vuur om zich heen greep. "Het vloog echt over het landschap", beschrijft hij. "En over de weg, omdat de vlammen zo heet waren." Onder meer duindoornbosjes vatten vlam. "Door de olie daarin krijg je steekvlammen."

Uiteindelijk is hij vandaag opgelucht, dat het vuur niet in de kwetsbare duinvalleien is gekomen waar zeldzame plantjes groeien. Hij verwacht dat de natuur in het getroffen gebied - dichtbegroeid met bovenal struiken - weer redelijk snel kan herstellen. Of de dieren in het gebied het hebben overleefd? "Een ree of een vogel kan snel weg zijn, maar of alle konijntjes, muizen, insecten en hagedissen in veiligheid zijn gekomen? Ik vrees het niet.''