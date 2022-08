De achttienjarige man die woensdagochtend werd opgepakt in een vliegtuig op Rotterdam The Hague Airport op verdenking van bedreiging, is weer op vrije voeten. De man deelde kort voor vertrek naar Kroatië een foto via Airdrop, waarop een neergestort vliegtuig stond.

Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat de man heeft verklaard dat het om een grap ging. "Maar dit zijn niet de grappen die je moet maken op een vliegveld, en zeker niet in een vliegtuig." Het is nu aan het Openbaar Ministerie om de kwestie verder te beoordelen, legt de marechaussee uit. De man zat vanochtend al in het vliegtuig, toen hij de foto via AirDrop naar medepassagiers verstuurde. Dit was kort voordat het vliegtuig op zou stijgen naar Kroatië. Een bemanningslid kreeg de foto te zien, waarna de Koninklijke Marechaussee gewaarschuwd werd.



Na kort overleg werd besloten de man aan te houden."We zien dit als een bedreiging. Daarom is besloten de man aan te houden", zei een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee daarover. De luchthaven zelf wilde niet reageren op het incident "Daar mogen wij geen uitspraken over doen", aldus de woordvoerder. De vlucht van Transavia vertrok uiteindelijk met een half uur vertraging richting Zadar. AirDrop is een functie van Apple, waarmee snel bestanden, zoals foto's, verstuurd kunnen worden naar andere iPhone-gebruikers binnen een straal van negen meter. Die kunnen dan kiezen of ze het verstuurde bestand accepteren, voordat ze het te zien krijgen.