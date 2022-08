Bij een steekpartij aan de Brederodestraat in Rotterdam-West zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee mannen gewond geraakt. Eén van hen is naar het ziekenhuis vervoerd, de ander is aangehouden.

De steekpartij vond plaats rond 0.20 uur. De verdachte is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De aanleiding voor het steekincident wordt nog onderzocht.