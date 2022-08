Een vrachtwagen is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand aan de Moezelweg in de Rotterdamse Europoort. De chauffeur is vanwege rookinhalatie met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in de brand. Meerdere blusvoertuigen werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen, waaronder een specialistisch schuimblusvoertuig. Het duurde een uur voordat de meeste vlammen gedoofd waren.



Van de vrachtwagen is niets meer over. Het is onbekend hoe het voertuig vlam vatte.