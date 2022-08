Op luchthaven Rotterdam The Hague Airport is vanochtend een achttienjarige man aangehouden die vlak voor vertrek van zijn vlucht via AirDrop een foto van een neergestort vliegtuig deelde.

De man zat al in het vliegtuig, toen hij de foto via AirDrop verstuurde. Dit was kort voordat het vliegtuig op zou stijgen naar Kroatië. Een bemanningslid kreeg de foto te zien, waarna de Koninklijke Marechaussee gewaarschuwd werd.



Na kort overleg is besloten de man aan te houden. Hij zit op dit moment vast, terwijl verder onderzoek aan de gang is. "We zien dit als een bedreiging. Daarom is besloten de man aan te houden", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

De luchthaven zelf wil niet reageren op het incident "Daar mogen wij geen uitspraken over doen", aldus de woordvoerder. De vlucht van KLM vertrok uiteindelijk met een half uur vertraging richting Zadar.

iPhone

AirDrop is een functie van Apple waarmee snel bestanden zoals foto's verstuurd kunnen worden naar andere iPhone-gebruikers. Die kunnen dan kiezen of ze het verstuurde bestand accepteren voordat ze het te zien krijgen.