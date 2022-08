Aan het Fortunapad in Vlaardingen woedt dinsdagmiddag een flinke buitenbrand. De rook trekt richting de Marathonweg. Het verkeer op de weg is vanwege de bluswerkzaamheden gestremd tussen de Westlandseweg en de Billitonlaan.

De afrit Westwijk op de A20 is afgesloten vanaf Maassluis naar Vlaardingen. Automobilisten hebben daardoor te maken met zo'n 20 minuten file. De brand woedt in het groengebied aan het pad en lijkt inmiddels minder te worden.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en heeft een hoogwerker ingezet om beter beeld te krijgen van de situatie. Ondersteuning vanuit de regio Haaglanden is onderweg met extra pompen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) adviseert omwonenden om uit de rook te blijven. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.