De dijk verhogen in tijden van grote droogte. Dat klinkt misschien gek, maar toch gebeurt het in de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Het water in de Ringvaart wordt kunstmatig zo hoog gehouden, dat er water over de dijk klotst.

Afgelopen weekeinde ontving het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een melding dat er aan de Kortenoord water het weiland inliep. Dat water is afkomstig uit de Ringvaart tussen Nieuwerkerk en Moordrecht. Geen paniek, zegt het waterschap, het hoge water kan geen kwaad. Voor de dijk zelf is het geen probleem omdat die een sterk kleidek heeft. En ook het grasland slurpt het vocht graag op. Niettemin is om lokaal wateroverlast te voorkomen wel de top van de dijk verhoogd. Niet met zandzakken, maar met zakken vol water. Deze zogeheten slamdam is een relatief nieuwe oplossing tegen wateroverlast. Om voor voldoende zoet water te kunnen blijven zorgen, houdt het hoogheemraadschap een hoger waterpeil aan op de Rotte bij Rotterdam. Dat zoete water stroomt vanuit de Hollandsche IJssel via de Ringvaart naar de Rotte. Het water op de Ringvaart staat daardoor hoger dan normaal.



Ook in de polders van de Krimpenerwaard wordt het waterpeil kunstmatig hoog gehouden.