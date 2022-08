Het wordt tropisch warm de komende dagen in de Rotterdamse regio. De meesten zullen met temperaturen van meer dan 30 graden verkoeling zoeken op het strand of anders in de airco op het werk. Vanwege de hitte worden onder meer de bruggen gekoeld en sluiten de vaccinatielocaties van de GGD eerder de deuren.

Om te voorkomen dat de bruggen de komende dagen vastlopen door de hitte worden ze natgehouden. Sinds vandaag koelt de gemeente Rotterdam de Mathenesserbrug, de 1e Parkhavenbrug en de Rijnhavenbrug. Dat wordt gedaan met grote spuiten met rivierwater. Het koude water moet ervoor zorgen dat de metalen constructies niet uitzetten door de hoge temperaturen. Ook de andere bruggen worden in de gaten gehouden, laat Stadsbeheer weten. Vanwege de verwachte hittegolf sluit de GGD Rotterdam-Rijnmond de komende dagen eerder de deuren. Alle regionale test- en vaccinatielocaties zijn van woensdag tot en met zaterdag vanaf 13.00 uur gesloten. De priklocatie in Poortugaal, op de parkeerplaats van het metrostation, is de komende dagen helemaal dicht. Alle gemaakte afspraken worden verplaatst. Op zoek naar een koele plek om te ontsnappen aan de hitte? De gemeente Rotterdam raadt aan eens te kijken op de Koele Kaart. Daar vind je watertappunten in de buurt en koele plekken waar je naartoe kunt gaan, zoals het park of bepaalde gebouwen. Het Nationaal Hitteplan gaat vanaf morgen weer in. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met weerinstituut KNMI. Vanwege de verwachte hittegolf blijft het plan waarschijnlijk tot na het weekend actief. Het Hitteplan heeft als doel organisaties en professionals in de zorg te informeren over de hitte. Zo kunnen zij ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen. Die kunnen door de hitte gezondheidsproblemen ervaren.