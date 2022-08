Agenten hebben zondagavond bij een preventief fouilleeractie op de Jagerslaan in Rotterdam-Feijenoord een 34-jarige Tilburger aangehouden. Daarbij moest de politie gebruikmaken van een stroomstootwapen, omdat de verdachte zich hevig verzette.

Agenten kregen rond 19.00 uur een melding van overlast op de Jagerslaan. Een straat die in een veiligheidsgebied ligt, waardoor preventief fouilleren is toegestaan. Ter plekke werden vier mannen aangetroffen die vervolgens gefouilleerd werden. Tijdens de fouilleeractie voelde een agent in het kruis van de 34-jarige verdachte het handvat van een mes. Toen de man erop werd gewezen dat hij was aangehouden, reageerde hij agressief.

De verdachte ging dusdanig in verzet dat het stroomstootwapen moest worden ingezet, voordat hij naar het politiebureau kon worden overgebracht. Daar bleek dat hij ook nog een celstraf moest uitzitten.