Nog even wachten, maar dan is het zover. Dan zal de beroemde koorddanser Jaan Roose voor Red Bull de oversteek wagen van De Rotterdam naar de Zalmhaventoren over niets minder dan een dunne kabel.

Gisteravond gaf de stuntman al een klein voorproefje. De dertigjarige Roose uit Estland was toen niets meer dan een klein stipje in de lucht terwijl hij een testloop deed. Maar zijn aanwezigheid bleef niet onopgemerkt. Omstanders verbaasde zich over het zwarte stipje dat langzaam op grote hoogte over de Nieuwe Maas vooruitliep.



Vandaag zal Roose een poging wagen om van de ene kant van de rivier naar de andere kant te lopen. Nieuwsgierigen zullen ongetwijfeld met ingehouden adem toekijken of het hem gaat lukken. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam