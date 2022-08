Hoog bezoek in de stad. De Queen Mary 2 zet voor het eerst in tien jaar weer koers richting Rotterdam. Het extravagante cruiseschip meert woensdag 17 augustus aan bij Cruise Port Rotterdam en zal hier later - op 13 september en 12 december - nog twee keer terugkeren.

De Queen Mary 2 geldt als een weelderig schip van de roemrijke rederij Cunard. De Cunard Line was in 1840 de eerste trans-Atlantische stoomschipverbinding en werd in diverse boeken van Jules Verne opgevoerd. De Queen Mary 2 werd in 2003 door de Engelse koningin Elizabeth II gedoopt en maakte een jaar later haar eerste zeereis.

Het cruiseschip is maar liefst 345 meter lang en 41 meter breed. Aan boord is plaats voor 2620 passagiers. Ten tijde van de tewaterlating was de Queen Mary II eventjes het grootste cruiseschip ter wereld, totdat de Freedom of the Seas die titel twee jaar later overnam.

De Queen Mary 2 heeft een grotere kielspeling nodig dan andere cruiseschepen. Om die reden heeft het Havenbedrijf de steenbestorting op de bodem bij de Holland Amerikakade laten schoonspuiten. Dat werd gedaan door de Aquadelta, het gloednieuwe waterinjectievaartuig van Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp.



De Queen Mary 2 wordt 17 augustus om 7.00 uur 's ochtends verwacht in Rotterdam.