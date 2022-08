De politie heeft maandagmiddag een man aangehouden die met een bivakmuts op rondliep op de Coolsingel in Rotterdam. Omstanders waren bang dat de man een overval wilde plegen en alarmeerden de politie.

De man trok behoorlijk wat bekijks toen hij met zijn bivakmuts in het centrum liep. Toen hij een winkel binnenging, werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Agenten konden de man kort daarna overmeesteren.



Het is niet duidelijk waarom hij een bivakmuts droeg. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Volgens een woordvoerder van de politie was de man er niet op uit om een winkel te overvallen. "Hij krijgt de hulp die hij nodig heeft."