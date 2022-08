Wie zijn troep weggooit op het Binnenrotteplein in Rotterdam, kan zomaar een bedankje krijgen van de prullenbak. Sinds vorige maand staan twee pratende afvalbakken in de buurt van de Markthal, zoals Holle Bolle Gijs in de Efteling. Maar dat de bakken kunnen praten, is eigenlijk puur toeval. Ze staan er om een heel andere reden.

"Dankjewel voor het mede schoonhouden van het Marktplein in Rotterdam", klinkt het sinds begin vorige maand als je iets weggooit. Of de afvalopruimer krijgt een applaus te horen van de pratende prullenbak. Een leuke bijkomstigheid, maar daarvoor zijn de bakken niet neergezet. Het zijn namelijk zelf persende afvalbakken, waardoor er meer troep in kan.

De gemeente Rotterdam test tot en met 1 september nieuwe prullenbakken die het afval als het ware aanstampen. "Het zijn bakken die extra goed het afval kunnen samenpersen", vertelt een woordvoerder van Stadsbeheer. "We doen een proef met drie verschillende afvalbakken, waarvan twee kunnen praten. Maar dat ze dat doen, is toeval. Het heeft verder niks met het onderzoek te maken."

Doordat de bakken de troep kunnen aanstampen, kan er veel meer in en hoeven ze minder vaak te worden geleegd. In de gewone bakken past maximaal tweehonderd liter afval. In deze nieuwe past drie keer zoveel, zeshonderd liter troep. Dat er zoveel in past, scheelt volgens de gemeente tijd, geld en CO2-uitstoot. Ook kan de gemeente via een app opvragen hoe vol de bakken zitten, zodat het legen op tijd gebeurt.

Mogelijk komen eind dit jaar meer pratende afvalbakken in Rotterdam te staan. Maar dat hangt af van de resultaten van het onderzoek. "Als dat de beste blijkt te zijn, zou het zomaar kunnen dat meerdere volgen. Maar dat is nog even afwachten", laat de woordvoerder weten.