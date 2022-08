Tijdens een rit op lijn 183 door IJsselmonde luisteren naar het favoriete nummer van de buschauffeur? Dat kan. De RET komt met een eigen Spotify-account. Van soul en blues tot dancemuziek en Nederlandse hits: de keuze is reuze in de verschillende afspeellijsten. "Omdat luisteren naar muziek en reizen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden", zeggen initiatiefnemers Rens en Maarten.

"We hebben verschillende playlists gemaakt voor ieder moment van de dag. Of je nu 's ochtends in de metro zit naar werk of 's avonds na een lange dag aan het uitpuffen bent. Je vindt de lekkerste muziek voor onderweg."

Wie stelt de lijst samen?

"Vooral ik [Rens] en Maarten, we zijn de initiatiefnemers. Maar we hebben ook andere RET-medewerkers gevraagd naar hun favoriete muziek."

Maar, is de smaak van de RET-medewerker ook mijn smaak?

"Nee, niet per se. Maar de variatie in muzieksmaken onder medewerkers is groot hoor."

Welk muziekgenre is het populairst?

"Voor iedereen zit er wat moois tussen, echt waar. We hebben afspeellijsten om de dag mee te beginnen, met daarin soul-, blues- en jazzmuziek. Maar we hebben ook lijsten klaarstaan voor warme, zomerse dagen, meer dansbare muziek. Of denk aan lijsten met hits van Nina Simone of Frank Sinatra."

En hoe zit het met Nederlandse hits (en OV-hits) als Kedeng kedeng van Guus Meeuwis en Busje komt zo?

"Die staan er nu nog niet tussen, maar dat komt nog. Dat soort nummers kunnen natuurlijk niet ontbreken. We willen reizigers op den duur ook zelfs gaan betrekken."

Waarom zou ik naar jullie Spotify-lijst luisteren en niet naar mijn eigen muziek?

"Ik denk omdat we goed weten wat zich afspeelt in het ov en muziek kunnen vinden die past bij het moment. Maar ik denk ook dat je nummers kan ontdekken waarvan je denkt: wow, deze ken ik helemaal niet. Dat is dan vernieuwend en leuk."