Een 27-jarige man is zaterdagavond aangehouden door de politie omdat hij een doorgeladen vuurwapen en munitie bij zich had. In zijn woning werden ook nog een mes en ploertendoder aangetroffen.

De politie kwam de man op het spoor na een melding van een voorbijganger, die de 27-jarige man op de Wolphaertsbocht zag met een vuurwapen. Hij was daar niet alleen, maar stond bij een auto waar nog een man als bijrijder in zat. Ook stonden er nog drie mensen in hun buurt. Agenten hebben alle vijf de personen aangehouden. Bij de 27-jarige man werd bij het fouilleren een doorgeladen wapen en munitie gevonden.

De recherche kwam al snel tot de conclusie dat de andere vier personen geen betrokkenheid hadden bij de zaak, anders dan dat ze zich allemaal tegelijk ophielden als groepje op dezelfde plek ten tijde van de aanhouding. Zij zijn daarom na een aantal uur weer vrijgelaten.

Er werd besloten een huiszoeking te doen in de woning van de 27-jarige man. In zijn woning aan de Nozemanstraat in Rotterdam werden nog meer wapens gevonden, waaronder een ploertendoder en een mes. De man zit vast en het onderzoek is in volle gang, laat de politie weten.