Op de hoek van de Prins Frederik Hendrikstraat aan de Elektroweg in het Rotterdamse Kleiwegkwartier komt een complex met 36 huurappartementen. Het complex moet in het tweede kwartaal van 2023 gereed voor gebruik zijn.

Het gaat om appartementen met een oppervlakte variërend van 50 tot 113 vierkante meter. Er komen in totaal 21 appartementen, 9 maisonnettes (woningen met twee verdiepingen, red.) en 6 penthouses. Alle woonplekken hebben een balkon, dakterras of tuin. De penthouses onderscheiden zich door de grootte en het ruime dakterras. Aan de achterzijde van het gebouw ligt het afgesloten en met groen ingerichte parkeerterrein.

Bijzonder aan het nieuwbouwproject is dat het zowel de uitstraling van de omliggende jaren dertig woonwijk als het moderne karakter van de huizen van nu terug moet laten komen, aldus de projectontwikkelaar. Verder zijn de onderkomens in het complex gasloos en energiezuinig ontwikkeld met energielabel AA+.

Hillegersberg-Zuid, ook wel het Kleiwegkwartier genoemd, is een wijk die voor het grootste deel gebouwd is in de jaren twintig en 30 van de 20e eeuw. De oostkant van de wijk bestaat nog uit historische woningen uit de 19e eeuw. Voor wie houdt van het winkels en restaurantjes is er voldoende te beleven. Zo is er bijvoorbeeld het bekende restaurant De Snor en het Ver Van Hier Koffiecafé.

De Bergsche Plassen, De Rotte en het Melanchthonpark vormen het natuuraanbod in de buurt. Voor ouders met kinderen is het goed om te weten dat er een groot aantal scholen (Melanchthon Schiebroek bijvoorbeeld) en sportverenigingen in Hillegersberg-Zuid en omgeving te vinden is.

De bouw van het complex is inmiddels gestart, de verhuur van de woonplekken begint in de slotfase van dit jaar. In het tweede kwartaal van 2023 moet het complex helemaal af zijn.