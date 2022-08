Een man is zaterdag aangehouden nadat hij werd betrapt op rijden onder invloed. Met zijn passagier op de achterbank ging het al niet veel beter.

De man reed met een biertje op de 1e Middellandstraat in Rotterdam toen hij werd betrapt en een rijverbod kreeg. Maar nog geen tien minuten later bleek hij toch weer achter het stuur te zitten. De politie stopte de auto op de Pleinweg, waar ze de bestuurder aanhielden. Daar bleek één van de drie passagiers haar maaginhoud te hebben geleegd over de stoffen bekleding van de achterbank. Politie Delfshaven zegt daarover op Instagram: 'Of dat door de rijstijl van de alcoholmobilist kwam is ons nooit duidelijk geworden.'

De bestuurder blies op het politiebureau 515 Ugl (meer dan het dubbele van wat is toegestaan). Er is een proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod en de man mag zich melden bij het CBR voor een cursus.