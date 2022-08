Bij een ongeval aan de Boszoom in Rotterdam-Kralingen is een 33-jarige man overleden. De fietser stak de kruising van de Boszoom en het Lagelandsepad over, toen een automobilist hem schepte. De 26-jarige bestuurder had drugs gebruikt.

Het ongeval vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 4.15 uur. Het slachtoffer raakte ernstig gewond door het incident, waarna de hulpdiensten hem probeerden te reanimeren. Dit kon zijn dood helaas niet voorkomen. Hij overleed aan zijn verwondingen. Op dit moment doet de politie onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De Boszoom, nabij het Kralingse Bos, was een uur afgesloten na het ongeval. Bij de 26-jarige bestuurder van de auto is een speekseltest afgenomen. Deze sloeg positief uit op het gebruik van drugs. De Rotterdammer is meegenomen naar het bureau en zijn auto is in beslag genomen.