Pratende prullenbakken met de stem van Ahmed Aboutaleb? Het kan zomaar de realiteit worden in Rotterdam. Tenminste, als het aan Leefbaar Rotterdam ligt.

Het concept is simpel: als je iets in de prullenbak gooit, krijg je een bedankje van Aboutaleb. De partij wil er met het plan voor zorgen dat meer mensen hun afval in de prullenbak gooien. In een mail naar het College van burgemeester en Wethouders vraagt Leefbaar om naar hun idee te kijken.

Het idee wordt al uitgevoerd in het Zeeuwse Middelburg. Daar is het burgemeester Harald Bergmann die afvalopruimers met een bedankje beloont, gebaseerd op Holle Bolle Gijs in de Efteling.