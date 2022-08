Een persoon is zaterdagmiddag overleden bij de frontale botsing tussen een camper en personenauto in Lekkerkerk. Het ongeval gebeurde aan de Cornelis Gerardus Roosweg - N210. Bij het ongeluk raakten nog twee mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak.

Het incident vond rond 13.00 uur. De camper ligt in een nabijgelegen sloot. Ook de auto heeft forse schade. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek en het opruimen van brokstukken. Of het slachtoffer een man of een vrouw is, maakt de politie nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Er gebeuren vaker ongelukken op de N210. Een personenauto vloog vorig jaar in brand na een botsing met een vrachtwagen tussen Bergambacht en Lekkerkerk. Een inzittende kwam om het leven en drie personen raakten gewond. In 2018 kwamen een man en een vrouw om het leven bij een verkeersongeval op de N210 bij Lekkerkerk. Aan het ongeluk ging een verkeersruzie vooraf die 6 kilometer eerder was begonnen in Capelle aan den IJssel.