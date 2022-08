Wijkraadslid Rick Timmer (64) van Pendrecht-Zuidwijk is per direct opgestapt. Aanleiding zijn volgens hem de klachten over zijn uitingen op sociale media en het onderzoek dat de integriteitscommissie hiernaar doet.

Timmer plaatst met enige regelmaat uitingen op sociale media die klachten opleveren. Het begon met een inmiddels verwijderd Facebook-bericht waarin hij schreef 'dat blanken niet wit maar blank zijn'. Sinds deze post krijgt hij wekelijks klachten binnen over zijn uitingen. Gisteren ontving het raadslid een mail van de commissie dat er opnieuw klachten binnen waren gekomen. "Die worden ook meegenomen in het onderzoek. Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Ik laat mij niet de mond snoeren." Het is niet duidelijk om welke berichten het precies gaat.

Het wijkraadslid is partijloos, maar hij vindt zichzelf politiek rechts. "Ik heb bijvoorbeeld kritiek op de radicale islam, maar ik ben niet extreemrechts." Timmer verhaalt over opmerkingen die hij kreeg nadat hij afgelopen zondag een krans legde bij het Joods Kindermonument. "Daar valt men dan weer over, want volgens hen ben ik extreemrechts, een nazi, dan is het niet oké om een krans neer te leggen bij een Joods Kindermonument."

Zowel een woordvoerder van de wijkraad als van de gemeente Rotterdam waren niet bereikbaar voor commentaar.

Timmer zegt zich ervan bewust te zijn dat wijkraadsleden een voorbeeldfunctie hebben en daarom te maken hebben met regels, onder meer over gedrag op sociale media. "Ik moet me houden aan de wet en mag geen bedreigingen uiten, maar ik mag wel zeggen hoe ik denk. Als mensen dan vinden dat ik dat niet mag zeggen als wijkraadslid, dan ben ik maar geen wijkraadslid."

Het besluit betekent volgens Timmer niet dat hij niet tegen kritiek kan. "Ik kan tegen stevige kritiek, maar als er zoveel klachten binnenkomen is op een gegeven moment het eind zoek. Als wijkraadslid moet ik alles kunnen zeggen. Het was of stoppen met wijkraadslid of met sociale media."