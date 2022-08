De politie heeft een 68-jarige chauffeur van een lijnbus uit Rockanje aangehouden. De chauffeur zou een 76-jarige fietser hebben aangereden op de Groene Kruisweg Oost in Heenvliet en reed daarna door. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Het ongeval gebeurde donderdagmiddag rond 14.15 uur. Het is nog onbekend hoe de fietser en lijnbus met elkaar in botsing zijn gekomen. Ook is nog de vraag welk letsel het slachtoffer precies heeft opgelopen.

De chauffeur bleek na de aanrijding te zijn weggereden. Waarom is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is.