De beschoten woning in Krimpen aan den IJssel blijft langer dicht. Burgemeester Martijn Vroom heeft besloten de sluiting met twee weken te verlengen. "Er is nog geen afname van de dreiging", luidt zijn verklaring.

Het rijtjeshuis in de wijk Langenland werd twee weken geleden tot twee keer toe 's nachts beschoten. Daarbij doorboorden drie kogels het woonkamerraam. De bewoonster en haar zoon bleven ongedeerd en verblijven nu elders.

De burgemeester vreest voor herhaling, vandaar zijn besluit. De bewakingscamera in de straat blijft staan. Het onderzoek door politie en justitie is nog in volle gang.