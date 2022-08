Een 71-jarige man is overleden na een vechtpartij in een café aan de Wolphaertshof in Rotterdam-Charlois. Bij de knokpartij raakt hij zeer ernstig gewond. Later is hij in het ziekenhuis overleden. Een 38-jarige Rotterdammer is aangehouden. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Het incident gebeurde al op 22 juli. Agenten kregen rond 22.00 uur een melding binnen van de vechtpartij. De heren kregen binnen ruzie met elkaar, waarna deze ruzie zich buiten vervolgde. De twee sloegen over en weer, waarna de 71-jarige man naar de grond werd geslagen. Op de grond ging de mishandeling verder. De man raakte zwaargewond aan zijn hoofd en verloor het bewustzijn. Diezelfde avond werd de persoon naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn toestand alsmaar verslechterde. Op 1 augustus kwam hij te overlijden. Vechtpartij De recherche is een onderzoek gestart naar de vechtpartij en het overlijden van de man. Een 38-jarige Rotterdammer, die diezelfde avond in het café aanwezig was, zit vast en wordt komende maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie hoopt dat mensen die meer weten zich willen melden. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam