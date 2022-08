De omgedraaide Nederlandse vlaggen die sinds vorige week donderdag op de Coolsingel hangen, worden de komende dagen verwijderd. Dat meldt een woordvoerder van het Rotterdamse college. De vlaggen die pal voor het stadhuis stonden, zijn al weggehaald.

"We doen het zo zorgvuldig mogelijk", zegt de woordvoerder. "Ook met het oog op dat we staan voor het vrije woord in deze stad. In de openbare ruimte heeft iedereen binnen grenzen van de wet de vrijheid om zichzelf te uiten. Op een gegeven moment is de uiting voorbij en ruimen we ze netjes op."

De omgekeerde vlaggen hangen onder meer aan lantaarnpalen op de Coolsingel en aan een richtingsbord bij het Hofplein. De vlaggen zijn opgehangen door boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Vlaggen

Op Twitter uitte burgerlid Jaap Rozema van De Partij voor de Dieren kritiek op het feit dat de vlaggen er nog steeds hangen. "Het vrije woord kan impact hebben op mensen", benadrukt de woordvoerder van het college.

Een handvol demonstranten stond vorige week donderdag met zo'n vijf tractoren en auto's ter hoogte van het Stadhuisplein en hing daar met een hoogwerker enkele omgekeerde vlaggen op. De provincie Zuid-Holland besloot afgelopen week dat de boerenprotestvlaggen en spandoeken langs provinciale wegen, aan bruggen of op kruispunten, moeten verdwijnen. Dat is omdat de verkeersveiligheid in het geding zou zijn.