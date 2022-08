Een avondje op de schietbaan aan de Lucie Vuylstekeweg in Rotterdam-Kralingen kende een bijzonder pijnlijk einde voor een lid van een schietvereniging. Een schutter schoot per ongeluk in de eigen voet.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie kreeg in eerste instantie een melding van een schietpartij en kwam ter plaatse. Maar aangezien het om een ongeluk gaat, wordt er verder geen onderzoek gedaan.