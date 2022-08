Wie aankomende vrijdagavond of -nacht op de A15 vanuit de Europoort richting Rotterdam rijdt, moet rekening houden met een afsluiting van de Thomassentunnel. De tunnel gaat vrijdag vanaf 23.30 uur tot zaterdag 6.00 uur dicht voor verkeer vanwege onderhoud.

Automobilisten moeten omrijden via de Neckarweg, Rozenburgsesluis en Theemsweg. Ook eind augustus staan werkzaamheden gepland aan de tunnel. De weg richting Rotterdam is afgesloten van maandag 29 augustus 20.00 uur tot dinsdagochtend 30 augustus 5.00 uur. De avond en nacht erop is de tunnel dicht voor verkeer in de richting van de Europoort.

In september staan ook werkzaamheden gepland en gaat de tunnel ook dicht.