De politie heeft deze week op verschillende plaatsen in Rotterdam zeven mensen aangehouden in een onderzoek naar verboden wapenbezit. Daarbij zijn vier vuurwapens in beslag genomen.

In een woning aan het Middelharnishof in de Rotterdamse wijk Charlois hield een arrestatieteam drie mannen van 38, 42 en 49 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats aan. Ze hadden drie vuurwapens bij zich. De verdachten zijn inmiddels voorgeleid en zitten nog vast. De politie hield verder ook nog een 41-jarige vrouw uit Rotterdam aan. In haar auto lag een vuurwapen. Ze werd na verhoor vrijgelaten. In het onderzoek doorzocht de politie ook een auto, waarbij 30 kilo poeder werd gevonden. De poeders waren zo verpakt dat het leek te gaan om een partij drugs, maar analyse toonde aan dat het niet om verdovende middelen ging. De drie Rotterdammers van 32, 36 en 42 jaar die daarbij werden aangehouden zijn dan ook weer vrijgelaten. Explosieven Rotterdam wordt de laatste maanden getroffen door een golf van vuurwapengeweld. Veelal gaat het om beschietingen van panden. Ook worden er soms explosieven tot ontploffing gebracht. Onderzocht wordt nog of de zaken verband houden met drugshandel. Er zijn geen gewonden gevallen bij de beschietingen. Het onderzoek naar de vuurwapens gaat door. De politie sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen volgen. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam