De politie heeft twee Vlaardingers (30 en 43 jaar) aangehouden voor een overval op een autoverhuurbedrijf aan de Polyanderweg in Heenvliet. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. Het personeel van de verhuurbedrijf is 'in shock'.

De politie kreeg rond 12.00 uur donderdag een melding van de overval op het bedrijventerrein in Heenvliet. Een speciale zwaarbewapende politie-eenheid kwam op de melding af. "Dat zij zwaarbewapend waren, was voor onze eigen veiligheid", verklaart een politiewoordvoerder. "We wisten natuurlijk niet wat we er zouden aantreffen."

De twee verdachten kwamen net het pand uit toen de politie arriveerde. Toen een van de verdachten probeerde te vluchten, werd een waarschuwingsschot gelost door de politie. Beide mannen konden toen worden aangehouden. Tijdens zijn vluchtpoging had een verdachte een vuurwapen in een nabijgelegen sloot gegooid. Dit wapen is later gevonden en in beslag genomen. Wat de overvallers op het oog hadden, is niet duidelijk. Wel is in ieder geval één vluchtauto gevonden, een oude BMW. Die stond op korte afstand van het verhuurbedrijf.

Strategisch

De politie stond geruime tijd strategisch opgesteld rond het dorp, voor het geval er toch meer verdachten zouden zijn. Ook cirkelde er lang een politiehelikopter boven het bedrijventerrein.

Het geschrokken personeel is opgevangen. Directeur Jeroen Blonk is aangeslagen. De overval heeft veel indruk op de medewerkers gemaakt. "Ze zijn in shock", zegt Blonk. De zaak blijft ook even dicht. De politie hield er donderdag geruime tijd een oogje in het zeil.

Creditcard

Brancheorganisatie BOVAG noemt het 'gek' dat de criminelen voor een autoverhuurbedrijf kozen. "Het gebeurt vrijwel nooit. Want 99 van de honderd transacties worden met de creditcard of bankpas gedaan", zegt woordvoerder Paul de Waal..