Lekker op het terras zitten tot in de late avond, het kan deze zomer vaak. Maar vooral uit het Rotterdamse centrum komen ook tientallen klachten binnen, omdat de terrassen in de weg zouden staan en omdat het vrijwel onmogelijk is om over de stoep te lopen.

Begin deze zomer klaagden horecaondernemers over de gemeente. Ze kregen bezoek van handhavers die de terrassen bekeken. Te weinig ruimte op de stoep, lampjes vastgemaakt met spijkers, een buitenbar die er niet mag zijn, de ondernemers werden erop aangesproken. Tot hun irritatie: "We zijn nog aan het overleven van corona, en dan krijg je dit!?"

Vanuit de Rotterdamse politiek (Leefbaar, Volt, GroenLinks, D66, Forum voor Democratie en VVD) leverde het de oproep op de Rotterdamse levendigheid te behouden. De wijkraad Dijkzigt-Oude Westen roept op haar beurt op om in geval van draagvlak in de buurt coulant te zijn met de handhaving, maar te handhaven bij excessen.

Geen plek voor kinderwagen

"Niemand ligt wakker van een centimeter meer of minder'', schreef de wijkraad eerder deze zomer. Maar een stoep die te smal is, is wel een probleem voor bewoners die slecht ter been zijn, een fysieke beperking hebben of met de kinderwagen onderweg zijn. Ook hebben bewoners die direct bij het terras wonen soms overlast.

De wijkraad staat niet alleen. Het gemeentebestuur heeft tientallen klachten binnengekregen vooral van centrumbewoners, veelal over de stoep die te smal is geworden. Van de gemeente mogen de terrassen ook niet meer zo groot zijn als tijdens de coronapandemie, 'want de 1,5 metermaatregel is komen te vervallen'. Dat zou betekenen dat er door tafeltjes dichter bij elkaar te zetten, meer mensen zijn, waardoor de overlast toeneemt.

Aan de wijkraad is de belofte gedaan dat handhavers zich zullen richten op excessen als het trottoir slecht begaanbaar is of als de veiligheid van bewoners of bezoekers in gevaar komt.