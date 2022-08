Het 109 meter lange superjacht van Steven Spielberg is woensdagavond op verschillende plekken in Rotterdam gespot. De nagelnieuwe miljoenenaankoop van de wereldberoemde regisseur dook onder meer op bij De Hef en de Erasmusbrug.

Net als het peperdure speeltje van Amazon-oprichter Jeff Bezos is ook het jacht van Spielberg door Oceanco in Alblasserdam gemaakt. In tegenstelling tot het luxueuze vaartuig van Bezos dat veel commotie veroorzaakte, werd de opdracht van Spielberg in relatieve stilte afgerond.

Het speeltje van internetmiljardair Bezos ligt momenteel bij jachtbouwer Greenport in de Eemhaven. "Vorige week lag hier nog het schip van Steven Spielberg", liet een medewerker brandveiligheid van Greenport eerder weten.

Miljoenenaankoop

Nu vaart de miljoenenaankoop van de Hollywood-gigant dus door de Rotterdamse regio. Een super de luxe, miljoenen kostend jacht dat met hulp van de opdrachtgever zelf werd ontworpen.

Spielberg (bekend van films zoals Jaws, Saving Private Ryan en Jurassic Park) verkocht zijn vorige 'bootje', de Seven Seas, een jaar geleden voor een luttele 130 miljoen euro. Oceanco reed vorige week vrijdag zijn nagelnieuwe, 109 meter brede en 16 meter brede superjacht de loods uit. Inmiddels is het luxueuze vaartuig al diverse keren gespot in de regio.