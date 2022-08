Een groep jongeren die op elkaar aan het schieten is aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De politie keek gek op toen ze dinsdag op woensdagnacht werd geconfronteerd met camerabeelden waarop dit was te zien. Wat bleek: de jongeren gebruikten speelgoedwapens en schoten op elkaar met gelballen. "Levensgevaarlijk", zegt de politie.

"We zagen nu op de camerabeelden dat het om speelgoedwapens ging. Maar als we dat niet zien, gaan we er met getrokken vuurwapens op af", zegt een woordvoerder.

Het incident vond dinsdag op woensdagnacht rond 3.00 uur plaats. Verschillende eenheden van de politie gingen eropaf. Maar eenmaal aangekomen, schoten de jongeren alle kanten op. Drie jongens (15, 20 en 21 jaar) konden staande worden gehouden en hebben een bekeuring gekregen voor het verstoren van de openbare orde. In totaal waren ongeveer tien jongeren bij het incident betrokken.

De politie heeft de speelgoedwapens in beslag genomen. "Het is leuk voor bij paintball, maar niet voor op straat", waarschuwt de woordvoerder. "Vooral niet in de nacht, want dan is het donker en zie je de gelballen niet goed. Maar ook kan het dus voor gevaarlijke situaties zorgen met de politie, omdat wij kunnen denken dat het om echte wapens gaat."