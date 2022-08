Een woning op de Prinsendijk in Rotterdam-IJsselmonde is dinsdag- op woensdagnacht meerdere malen beschoten, zonder dat de bewoner van het huis wat doorhad. Het was een voorbijganger die vanochtend de gaten in de voordeur en ruit opmerkte.

"Er lijkt een flink aantal keer geschoten te zijn", aldus een politiewoordvoerder. In totaal zou het gaan om vier schoten. De dader is voorlopig spoorloos. "Als er 's nachts een melding wordt gedaan, ga je er nog op af", zegt de woordvoerder. "Dan kun je misschien nog iemand tegenkomen. Maar in dit geval zijn de kogelinslagen pas vanmorgen ontdekt." De politie doet onderzoek naar het schietincident. Ook is zij op zoek naar getuigen.