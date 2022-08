De politie heeft, na een achtervolging via Capelle aan den IJssel en Rotterdam, een 31-jarige Gouwenaar aangehouden op een Dixi-toilet.

De politie wilde een auto controleren op de A20 bij Nieuwerkerk. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna de politie een achtervolging inzette. De auto werd later leeg aangetroffen in Rotterdam. Een getuige had de man zien rennen.

Uiteindelijk wist de politie de man te vinden op een Dixi-toilet. Die viel op, omdat het slot omgedraaid was. De man krijgt een bekeuring.