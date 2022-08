De politie heeft via sociale media beelden gedeeld van een onbekende man die geld heeft opgenomen met de pinpas van een man die op 13 juni onder verdachte omstandigheden dood in zijn woning in de Zaagmolenstraat in Rotterdam werd gevonden. De politie wil de man op de beelden spreken. "Mogelijk kan hij meer vertellen over wat er die nacht gebeurd is", meldt de politie.

De omstandigheden rond het overlijden waren voor de politie reden om twintig rechercheurs op de zaak te zetten. Er was veel geweld gebruikt en de bankpas van het slachtoffer was verdwenen, aldus de politie. De pas is door de gezochte man gebruikt na de dood van het slachtoffer. Er zit al een andere man (42) vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 51-jarige Rotterdammer. Hij werd op 29 juni aangehouden. Welke rol hij heeft precies heeft gespeeld bij de dood van de man wordt nog onderzocht. Het slachtoffer werd in de nacht voor zijn dood nog gezien op beelden van bewakingscamera's in de stad, maar wat er daarna gebeurd is, is nog onduidelijk. Normaal verspreidt de politie beelden van gezochte mensen via televisieprogramma's als Opsporing Verzocht bij de NPO of Bureau Rijnmond via de lokale zender. "Maar omdat deze programma's tijdens de zomerperiode niet worden uitgezonden hebben we gekozen om de foto via sociale media te openbaren", zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie.