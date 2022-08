Het leek maandagmiddag wel wildwest op de A16. Tijdens hun vlucht gooiden de verdachten van een beroving, met de politie op de hielen, geldbiljetten uit het autoraam. Dat leverde levensgevaarlijke situaties op toen andere automobilisten op de snelweg stopten om geld op te rapen.

De drie verdachten waren op de vlucht geslagen nadat ze even daarvoor op de Bosdreef In Rotterdam onder bedreiging van een wapen een man een grote som geld afhandig hadden gemaakt. Dankzij een getuige had de politie al snel een beschrijving van de vluchtauto en de richting waarin de verdachten zich bewogen.

Op de A16 kwam het tot een bizarre achtervolging waarbij agenten diverse keren een stopteken gaven. De verdachten reageerden daar niet op maar gooiden vervolgens wel geldbiljetten uit het autoraam. Die dwarrelden over het asfalt en kwamen op rijdende auto's terecht. Zelfs in de grille van meerdere politieauto's werden na afloop nog biljetten aangetroffen.

Rijkswaterstaat en agenten probeerden het geld zo snel mogelijk op te ruimen, maar ze konden niet voorkomen dat automobilisten op de snelweg stopten om geld te rapen.

Eenheden van politie Rotterdam, politie Zeeland West Brabant en de Landelijke Eenheid bleven de vluchters met hulp van een politiehelikopter opjagen. De verdachten gingen uiteindelijk de fout in toen ze via de A59 de afrit Oosterhout insloegen en daar een doodlopende weg in reden. Drie verdachten - een zeventienjarige jongen uit Den Bosch, een 21-jarige man uit Groningen en een 26-jarige man waarvan de woonplaats onbekend is - werden aangehouden.