Luchthaven Rotterdam The Hague Airport kan in de herfst geen vluchten van Schiphol overnemen. Volgens een woordvoerder is er simpelweg geen ruimte. "We zitten aan onze taks tot eind oktober, alle slots zijn ingevuld."

Eind juni maakte de luchthaven al bekend de laatste vrije plekken tot eind augustus te hebben ingevuld. Toen gingen de laatste plekken voor het grootste gedeelte naar TUI Fly. Ook Corendon verplaatste eerder vluchten naar Rotterdam. Schiphol bracht dinsdag het nieuws naar buiten in september en oktober opnieuw een maximumaantal reizigers in te stellen. In die maanden kunnen respectievelijk 67.500 en 69.500 reizigers vertrekken. Schiphol verwacht daardoor dagelijks gemiddeld 3500 te veel passagiers op de luchthaven.