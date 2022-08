De Pleinbioscoop, een traditioneel openluchtevenement dat al 35 jaar elke zomer wordt gehouden in Rotterdam, gaat dit jaar niet door. De organisatie meldt dat 'door een aanscherping in de vergunning vanuit de gemeente Rotterdam het helaas niet mogelijk is om dit jaar de Pleinbioscoop meets Lantarenvenster dit jaar te organiseren'.

Op de Wilhelminapier aan Kop van Zuid zou vanaf volgende week op 19 avonden een film in de openlucht worden vertoond. De films kunnen pas gestart worden wanneer het donker is. De afgelopen 35 edities kreeg de Pleinbioscoop de mogelijkheid om tot middernacht door te gaan, maar sinds twee jaar zijn de evenementenregels aangescherpt. Alle buitenevenementen gelden nu als één categorie.

Het evenement heeft nu met dezelfde regels te maken als voor een muziekfestival. Rotterdam stelt de harde eis dat alle evenementen ongeacht hun profiel om 23.00 uur afgelopen moeten zijn.

De organisatie is teleurgesteld over het niet doorgaan van het evenement. "Het nieuwe beleid rondom evenementen in Rotterdam, waarin er geen mogelijkheid is om per evenement te kijken wat de impact op de omwonenden en de stad is, maakt het voor ons onmogelijk om dit jaar de Pleinbioscoop door te laten gaan. Dit vinden wij een intens treurige beslissing, maar we zien geen andere mogelijkheid."

Mensen die al een ticket hebben gekocht kunnen hun aankoopbedrag terugkrijgen, maar ook doneren. Er zijn volgens de Pleinbioscoop 'al veel kosten gemaakt, dus de organisatie gaat een onzekere periode tegemoet'.